Hermès Aktie
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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
16.04.2026 08:43:55
Hermès (Hermes International) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2320 Euro auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im ersten Quartal selbst die gesunkenen Erwartungen verfehlt, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
2 320,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 624,00 €
|
Abst. Kursziel*:
42,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 634,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,94%
|
Analyst Name::
-
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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