NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hermes nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Luxusgüterherstellers habe eine moderate Beschleunigung der Wachstumsdynamik im zweiten Quartal bestätigt sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit der Margen im ersten Halbjahr, und dies trotz des starken Gegenwinds durch Wechselkurseffekte, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl dürfte sich die Diskussion unter Investoren weiterhin auf das im historischen Vergleich eher schwache relative Wachstum des Konzerns konzentrieren./ck/rob/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.