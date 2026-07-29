Hermès Aktie

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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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29.07.2026 14:20:21

Hermès (Hermes International) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hermes nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2320 Euro belassen. Analyst Adam Cochrane sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar von einer soliden Umsatzentwicklung, doch sei dessen Qualität durchwachsen gewesen. Das wichtige Segment Lederwaren sei mit seinem Wachstum hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während die Region Amerika und auch Japan sehr stark abschnitten. Das Wachstum in Europa habe etwas enttäuscht./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 06:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
2 320,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 478,50 € 		Abst. Kursziel*:
56,92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 486,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56,07%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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