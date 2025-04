NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hermes vor Zahlen zum ersten Quartaln auf "Buy" mit einem Kursziel von 2460 Euro belassen. Die Resultate dürften die Stabilität auf dem US-Markt seit der Nachfrageschwäche seit dem Februar belegen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Ausblick. Auch dürfte der Luxusgüterhersteller seit Februar in China besser abgeschnitten haben. Die Aktie sei ein relativ sicherer Hafen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 08:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 19:00 / ET



