LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Wachstumstempo des Luxusgüterkonzerns im vierten Quartal dürfte gegenüber dem dritten Jahresviertel etwas nachgelassen haben, schrieb Carole Madjo am Mittwoch in ihrem Ausblick auf die Jahresbilanz Mitte Februar. Zur Begründung führte sie höhere Vergleichshürden an./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 06:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.