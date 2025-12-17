Hermès Aktie

2 124,00EUR -39,00EUR -1,80%
Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.12.2025 14:25:13

Hermès (Hermes International) Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Wachstumstempo des Luxusgüterkonzerns im vierten Quartal dürfte gegenüber dem dritten Jahresviertel etwas nachgelassen haben, schrieb Carole Madjo am Mittwoch in ihrem Ausblick auf die Jahresbilanz Mitte Februar. Zur Begründung führte sie höhere Vergleichshürden an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 06:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Equal Weight
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
2 310,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
2 163,00 € 		Abst. Kursziel*:
6,80%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
2 124,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,76%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)mehr Nachrichten