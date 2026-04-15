LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Umsatzerwartungen im ersten Quartal verfehlt, schrieb Carole Madjo am Mittwoch./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:35 / GMT



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