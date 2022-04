LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 1290 Euro belassen. Analystin Carole Madjo prognostizierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides Wachstum des Luxusgüterkonzerns, angetrieben von den Märkten Europa und USA. In der auf die Zahlen folgenden Analystenkonferenz dürften sich die Fragen allerdings vor allem auf die Coronalage in China richten./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 03:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 04:00 / GMT



