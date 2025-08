FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hermes von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 2110 auf 2050 Euro gesenkt. Seit seiner Verkaufsempfehlung für die Aktie des Luxusgüterkonzerns zu Jahresbeginn habe sich der Kurs um 26 Prozent verringert und erscheine nun fair bepreist, begründete Aristotelis Moutopoulos sein neues Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie. Den reduzierten fairen Wert rechtfertigte er mit seinen reduzierten Umsatz- und Gewinnprognosen, betonte aber, dass Hermes eine bemerkenswerte Widerstandskraft im Umsatzwachstum gezeigt und sich deutlich stabiler als die Wettbewerber entwickelt habe./rob/edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.