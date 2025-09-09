Hermès Aktie

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

09.09.2025 13:08:57

Hermès (Hermes International) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hermes mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Hold" belassen. Dank einer relativen Kursschwäche habe sich der Bewertungsaufschlag zur Luxusgüterbranche seit Mitte April auf 50 Prozent halbiert, schrieb James Grzinic am Dienstag. Die ausgebliebene Wiederbeschleunigung der vierteljährlichen Umsatzdynamik auf einen zweistelligen Prozentwert im ersten Halbjahr sei dafür ein entscheidender Faktor gewesen. Für das dritte Quartal erwartet Grzinic ein organisches Konzernwachstum von 9,7 Prozent./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

