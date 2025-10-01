Hermès Aktie

2 088,00EUR -5,00EUR -0,24%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

01.10.2025 19:33:46

Hermès (Hermes International) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. Sie habe vor dem am 23. Oktober anstehenden Quartals-Update ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern an die jüngsten Branchendaten, Wechselkursveränderungen und Aussagen des Unternehmens angepasst, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Zahlen dürften bestätigen, dass Hermes sich in einem volatilen Umfeld besser behaupte als die meisten Konkurrenten. Allerdings fehlten starke Kurstreiber für eine weitere Aufwertung der Aktie./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:00 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2 500,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2 075,00 € 		Abst. Kursziel*:
20,48%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2 088,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,73%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

