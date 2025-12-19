Hermès Aktie

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

Hermès (Hermes International) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes vor den am 12. Februar erwarteten Jahreszahlen von 2400 auf 2350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen auf Basis aktueller Branchenzahlen, Währungskursentwicklungen und Gesprächen mit dem Management des Luxusgüterherstellers. Sie rechnet mit einem "guten vierten Quartal"./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:45 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2 350,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2 125,00 € 		Abst. Kursziel*:
10,59%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2 140,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,81%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

18.12.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Hermès Equal Weight Barclays Capital
15.12.25 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Hermès Outperform RBC Capital Markets
Hermès (Hermes International)

