Hermès Aktie
|2 140,00EUR
|6,00EUR
|0,28%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
Hermès (Hermes International) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes vor den am 12. Februar erwarteten Jahreszahlen von 2400 auf 2350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen auf Basis aktueller Branchenzahlen, Währungskursentwicklungen und Gesprächen mit dem Management des Luxusgüterherstellers. Sie rechnet mit einem "guten vierten Quartal"./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2 350,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2 125,00 €
|
Abst. Kursziel*:
10,59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2 140,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,81%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)mehr Nachrichten
Analysen zu Hermès (Hermes International)mehr Analysen
|18.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|2 135,00
|0,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|18.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|18.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|18.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|18.12.25
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|18.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|18.12.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|18.12.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|18.12.25
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|18.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.