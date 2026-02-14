Hermès Aktie
|2 143,00EUR
|-7,00EUR
|-0,33%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
Hermès (Hermes International) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2260 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe einen soliden Jahresabschluss hingelegt, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings könnte die Qualität des Wachstums infrage gestellt werden./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2 260,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2 163,00 €
|
Abst. Kursziel*:
4,48%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2 143,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,46%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|2 143,00
|-0,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|RELX Buy
|UBS AG
|13.02.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13.02.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital