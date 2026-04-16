Hermès Aktie
|1 658,50EUR
|14,00EUR
|0,85%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
Hermès (Hermes International) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 1820 auf 1765 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der maue Jahresstart sei schwächer gewesen als trotz des Nahost-Kriegs befürchtet, und habe eine unerwartet hohe Abhängigkeit vom Tourismus in Europa gezeigt, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwochabend. An den Trends habe sich zu Beginn des zweiten Quartals nichts Wesentliches geändert./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1 765,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
1 626,50 €
|
Abst. Kursziel*:
8,52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
1 658,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,42%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|08:43
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|07:36
|Hermès Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|15.04.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|1 656,00
|0,70%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:56
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:53
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:55
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|14:41
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14:32
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12:41
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|12:06
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|10:26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10:18
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10:01
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:53
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|08:42
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|08:41
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|08:30
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:28
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|BP Buy
|UBS AG
|07:59
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:58
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:56
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07:54
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital