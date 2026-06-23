Hermès Aktie
|1 604,00EUR
|-25,50EUR
|-1,56%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
Hermès (Hermes International) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes vor den anstehenden Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den französischen Luxusgüterkonzern leicht reduziert, schrieb Chiara Battistini in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Insgesamt gehörten die Aktien zwar nach wie vor zu den hochwertigsten Papieren des Sektors. Allerdings fehlten derzeit starke Kurstreiber. So falle das Umsatzwachstum ohne Preisanpassungen verhalten aus, und es bestehe Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts einer erneuten Beschleunigung positiver Gewinnrevisionen./rob/la/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 14:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2 000,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
1 646,00 €
|
Abst. Kursziel*:
21,51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
1 604,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,69%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|22.06.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|1 604,00
|-1,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:39
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:24
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12:17
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|11:46
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:45
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|11:45
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10:42
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|10:26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|09:53
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09:51
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|09:50
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|09:48
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:47
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:54
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|07:58
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:55
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:54
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|07:28
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07:04
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|06:42
|RWE Buy
|UBS AG
|06:42
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK