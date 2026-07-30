Hermès Aktie

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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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30.07.2026 13:13:19

Hermès (Hermes International) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes nach Zahlen für das zweite Quartal von 1795 auf 1695 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten Fragen hinsichtlich des Wachstumsrezepts des Luxuswarenkonzerns aufgeworfen, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 23:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1 695,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
1 549,50 € 		Abst. Kursziel*:
9,39%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
1 549,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,43%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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