NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes vor Zahlen zum dritten Quartal von 1250 auf 1350 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem starken Quartalsergebnis. Der Luxusgüterkonzern rage wohl einmal mehr hervor mit einem robusten Wachstum im ganzen Produktportfolio. Sie hob leicht ihre Schätzungen an und verschob den Bewertungszeitraum um ein Jahr in die Zukunft./tih/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 18:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.