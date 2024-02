NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes nach Geschäftszahlen für 2023 von 2050 auf 2160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini hob ihre Schätzungen für den Hersteller von Luxusgütern um fünf Prozent an. Die Franzosen hätten gezeigt, was eine richtige Erholung ist, schrieb die Expertin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Markendynamik sei über alle Produkte hinweg stark gewesen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 00:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024 / 00:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.