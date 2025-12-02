Hermès Aktie
|2 133,00EUR
|-12,00EUR
|-0,56%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
Hermès (Hermes International) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Hermes kappte er seine Ergebnisprognosen bis 2027 um bis zu zwei Prozent. Er sieht sich nun vier Prozent unter dem Konsens./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
2 300,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
2 128,00 €
|
Abst. Kursziel*:
8,08%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
2 133,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,83%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|2 137,00
|-0,37%
