Hermès Aktie

2 194,00EUR 76,00EUR 3,59%
Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

12.02.2026 14:01:00

Hermès (Hermes International) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Der Luxuskonzern halte Kurs, mit übertroffenen Erwartungen im Geschäftsjahr 2025, schrieb Luca Solca am Donnerstag. Ins Jahr 2026 sei man mit viel Zuversicht gestartet./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2 650,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
2 176,00 € 		Abst. Kursziel*:
21,78%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
2 194,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,78%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

