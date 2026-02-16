Hermès Aktie

2 125,00EUR -18,00EUR -0,84%
Hermès

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

16.02.2026 08:02:07

Hermès (Hermes International) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Der Luxusgüterkonzern sei im vierten Quartal einmal mehr schneller gewachsen als seine Wettbewerber, schrieb Luca Solca am Freitagabend. Weiteres Wachstum werde kurzfristig neben der robusten Nachfrage auch von Preisanstiegen untermauert./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 20:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2 650,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
2 150,00 € 		Abst. Kursziel*:
23,26%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
2 125,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,71%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

Analysen zu Hermès (Hermes International)

08:02 Hermès Outperform Bernstein Research
13.02.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Hermès Neutral UBS AG
12.02.26 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Hermès Outperform Bernstein Research
