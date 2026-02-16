Hermès Aktie
|2 125,00EUR
|-18,00EUR
|-0,84%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
Hermès (Hermes International) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Der Luxusgüterkonzern sei im vierten Quartal einmal mehr schneller gewachsen als seine Wettbewerber, schrieb Luca Solca am Freitagabend. Weiteres Wachstum werde kurzfristig neben der robusten Nachfrage auch von Preisanstiegen untermauert./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 20:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 650,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
2 150,00 €
|
Abst. Kursziel*:
23,26%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
2 125,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,71%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|2 125,00
|-0,84%
