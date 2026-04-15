NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals habe um zwei Prozent unter dem Konsens gelegen, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch nach den Geschäftszahlen. Das Geschäft im Bereich Lederwaren sei schwächer gewesen als gedacht./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:28 / EDT



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