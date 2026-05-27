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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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27.05.2026 12:58:45

Hermès (Hermes International) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes nach einer Auswertung von Second-Hand-Auktionspreisen mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Die Preisentwicklung bei Wiederverkäufen habe möglicherweise eine Stabilisierung eingeleitet, schrieb Luca Solca am Mittwoch. Er glaubt, dass dies seine positive Einschätzung der jüngsten Entwicklung bei dem Luxusgüterkonzern stützt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 10:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 10:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2 150,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 629,50 € 		Abst. Kursziel*:
31,94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1 668,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,90%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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