Hermès Aktie

1 601,00EUR -27,50EUR -1,69%
Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.06.2026 10:49:43

Hermès (Hermes International) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Hermes mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Der Luxusgüterkonzern durchlaufe derzeit möglicherweise eine vorübergehende Schwächephase in seiner Markendynamik, bleibe aber trotz einer relativ schwachen Präsenz in den sozialen Medien eine der umsatzträchtigsten Luxusmarken, schrieb Luca Solca am Montag. Zudem erzielten die ikonischen Taschen auf dem Wiederverkaufsmarkt durchweg hohe Preise./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 23:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 05:28 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2 150,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 595,00 € 		Abst. Kursziel*:
34,80%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1 601,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,29%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

mehr Nachrichten