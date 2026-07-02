Hermès Aktie

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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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02.07.2026 07:29:17

Hermès (Hermes International) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hermes von 2100 auf 1900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 4 Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen. Für Hermes schraubte der Experte seine Umsatzschätzungen der Jahre 2026 und 2027 sowie die Ebit-Prognose für 2027 leicht nach unten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
1 900,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 599,50 € 		Abst. Kursziel*:
18,79%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1 597,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,94%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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