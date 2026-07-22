Hermès Aktie

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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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22.07.2026 11:45:12

Hermès (Hermes International) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2150 Euro belassen. Verschiedene Faktoren hätten dazu geführt, dass die Umsätze europäischer Luxusgüter-Unternehmen in China auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückgefallen seien, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der sich eintrübenden Einkommensaussichten seien die dortigen Verbraucher anspruchsvoller geworden. Schnäppchenjäger ziehe es verstärkt nach Japan und Südkorea, während preisbewusste Konsumenten aus der Mittelschicht verstärkt lokale, billigere Marken nachfragten./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 17:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 05:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2 150,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 674,50 € 		Abst. Kursziel*:
28,40%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1 676,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,28%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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