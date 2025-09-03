Hermès Aktie

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

03.09.2025 09:30:32

Hermès (Hermes International) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2640 auf 2510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo ist vor dem Bericht zum dritten Quartal nun etwas skeptischer für die Franzosen. Dies schrieb sie in ihrem Kommentar zur Luxusbranche nach einer China-Reise./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 01:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Overweight
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
2 510,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
2 038,00 € 		Abst. Kursziel*:
23,16%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
2 069,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,31%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

