Hermès Aktie
|2 072,00EUR
|21,00EUR
|1,02%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
03.09.2025 09:30:32
Hermès (Hermes International) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2640 auf 2510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo ist vor dem Bericht zum dritten Quartal nun etwas skeptischer für die Franzosen. Dies schrieb sie in ihrem Kommentar zur Luxusbranche nach einer China-Reise./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 01:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Overweight
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2 510,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
2 038,00 €
|
Abst. Kursziel*:
23,16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
2 069,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,31%
|
Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
