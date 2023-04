LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hermes nach der Telefonkonferenz zu den Umsatzzahlen des Luxusgüterherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1765 Euro belassen. Das Management habe mehr Informationen zu Asien gegeben und darauf hingewiesen, dass das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum über alle Länder hinweg weitgehend homogen gewesen sei, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Montag vorliegenden Studie. In China sei das Neujahrsfest stark gewesen und es seien keine Veränderungen der Trends bemerkbar gewesen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2023 / 08:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 08:30 / GMT



