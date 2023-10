LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 2077 auf 2090 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe nur kleinere Änderungen an ihren Schätzungen vorgenommen, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter anderem hob sie ihre Prognosen für das Ergebnis je Aktie des Luxusgüterherstellers für 2023 und 2024 moderat an./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 06:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 06:35 / GMT





