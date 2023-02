NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hermes nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 1220 Euro belassen. Das aus eigener Kraft erzielte währungsbereinigte Umsatzwachstum liege über der Markterwartung, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer ersten Reaktion am Freitag. Profitiert habe der Luxusgüterkonzern vor allem vom Geschäft mit Lederwaren. Mit Blick auf die regionale Entwicklung ragten die Absatzmärkte Amerika und Asien-Pazifik positiv heraus./bek/mis



