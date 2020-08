HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für HHLA nach Halbjahreszahlen von 14,00 auf 15,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Belastungen aus der Corona-Pandemie hätten sich zwar deutlich in den Resultaten des Hamburger Hafenbetreibers niedergeschlagen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Immerhin jedoch stünden unter dem Strich noch schwarze Zahlen und das Schlimmste sollte überwunden sein. Im zweiten Halbjahr sollte die operative Entwicklung wieder nach oben zeigen, wenngleich das Erreichen des Vorkrisenniveaus noch länger dauern dürfte./la/he



