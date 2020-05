FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für HHLA nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Hafenbetreibers habe im ersten Quartal enttäuscht, schrieb Analyst Markus Armer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte geht aber von einer Erholung der Transportmengen im zweiten Halbjahr aus. Wegen der langfristigen Perspektiven sei der starke Kursrutsch am Tag des Quartalsberichts nicht gerechtfertigt./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / 10:00 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.