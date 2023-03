NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 55 auf 67 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es sei begrüßenswert, dass der Baukonzern zum Ende des vergangenen Jahres keine Sondereffekte verzeichnet sowie einen optimistischen Ausblick gegeben habe, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Trendwende sei allerdings noch in einem frühen Stadium, und die Zinskosten könnten die Erholungsrally der Aktie bremsen./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2023 / 19:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2023 / 19:52 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.