ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Holcim nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Der Baustoffkonzern habe ein wenig besser als erwartet abgeschnitten und für 2022 zwar einen vagen Ausblick gegeben, aber Wachstum in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 06:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2022 / 06:47 / GMT



