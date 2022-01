NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Holcim von 50,30 auf 52,10 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die Rendite auf den freien Barmittelfluss sei das Papier nicht teuer, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das vierte Quartal dürfte der Zementkonzern aber wohl nicht den üblichen überporportionalen Anstieg beim operativen Ergebnis (Ebit) ausweisen. Holcim habe im vergangenen Jahr fünf Milliarden Franken für Zukäufe ausgegeben, aber die Marktkapitalisierung sei nur um zwei Milliarden Franken gestiegen. Die Zukäufe sollten sich noch wertsteigernd auswirken./ajx



