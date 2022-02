NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Holcim vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 52,1 Franken belassen. Das übliche überproportional starke Wachstum des operativen Ergebnisses dürfte der Baustoffkonzern dieses Mal nicht liefern, was sich in seiner und der Konsensschätzung spiegele, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auf die Preise im Vergleich zu den Kosten, auf schlechtes Wetter und herausforderndere Vergleichszahlen. Im Fokus dürfte zudem der Ausblick auf 2022 stehen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2022 / 12:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2022 / 12:57 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.