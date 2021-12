LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Holcim von 59 auf 56 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei den Bau- und Baustoffunternehmen dominiere das Thema Dekarbonisierung die Debatte um nachhaltiges Wirtschaften (ESG), schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Unter den Baustoffherstellern mit einem Schwerpunkt auf Primärmaterialien wie Zement (Heavyside) schneide CRH mit Blick auf ESG-Kriterien überdurchschnittlich ab. Allerdings kämpfe das Unternehmen mit Vorwürfen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in Syrien./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / 16:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.