HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Home24 von 31 auf 27 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Online-Möbelhändler habe ein solides erste Quartal hinter sich und die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund der endenden Lockdowns und der deshalb erfolgten Sektorrotation habe die Aktie nun kräftig eingebüßt, was aber übertrieben sei. Ein gewisser Abschlag erscheine zwar gerechtfertigt, die Jahresziele aber seien gut erreichbar./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 08:13 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.