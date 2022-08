NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Home24 vor Quartalszahlen von 6,50 auf 6,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Fokus am Markt liege auf den Barmitteln des Online-Versandhändlers für Möbel, Gartenmöbel und Wohnaccessoires, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht schraubte er die Schätzungen für den Umsatz nach unten. Auch die Übernahme der Butlers-Kette trage zum niedrigeren Kursziel bei./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 04:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / 04:57 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.