FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Hornbach Holding von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 46 auf 62 Euro angehoben. Das Unternehmen habe einen überzeugenden Geschäftsverlauf in dem maßgeblichen ersten Geschäftesquartal erreicht, schrieb Analyst Henning Steinbrink in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der ausgesprochen konservative Ausblick dürfte problemlos erreicht werden./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 17:45 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / 17:49 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.