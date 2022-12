HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hornbach Holding nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Einem starken Umsatzwachstum der Baumarkt-Holding stehe ein anhaltender Margendruck gegenüber, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Insgesamt belegten die Zahlen eine robuste Nachfrage, die von den Witterungsbedingungen begünstigt worden sei. Die aktuelle Bewertung spiegele die mittelfristig guten Aussichten sowie das umfangreiche Immobilienportfolio nicht wider./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





