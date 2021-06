FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding nach den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal und präzisierten Jahreszielen von 105 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er sehe sich nach positiven Überraschungen in seiner Einschätzung bestärkt, dass die Pandemie zu einem nachhaltig veränderten Konsumentenverhalten mit einem verstärkten Fokus auf den privaten Lebensraum führe, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Hornbach dürfte mit der Ausrichtung auf Projektkunden und Nachhaltigkeit, seiner Serviceorientierung sowie der engen Verzahnung von stationären Märkten und Onlinegeschäft überdurchschnittlich von dieser Entwicklung profitieren./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / 15:05 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2021 / 15:17 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.