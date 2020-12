NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat HSBC auf "Buy" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Dass die britische Finanzaufsicht ihre in der Corona-Krise verhängte Empfehlung zum Ausschüttungsstopp der heimischen Großbanken nicht verlängern will, sieht Analyst Martin Leitgeb als wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer Normalisierung. Damit sollte es den großen Instituten möglich sein, Dividendenrenditen von zwei bis drei Prozent zu erreichen, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Leitgeb bevorzugt die international aufgestellten Vertreter Standard Chartered und HSBC wegen ihrer diversifizierten Geschäftsmodelle./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 00:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.