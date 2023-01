NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat HSBC von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 574 auf 770 Pence angehoben. Analyst Joseph Dickerson glaubt laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass die Wiederöffnung der Märkte in China und Hongkong sowie die Aussichten für Kapitalrückflüsse unterschätzte Attribute der britischen Bank sind. Diese schüfen ein positives Rendite/Risiko-Verhältnis und bewegten ihn nun zu einem Kaufvotum für die Papiere./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / 18:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2023 / 19:00 / ET



