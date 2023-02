FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 760 auf 880 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die britische Großbank dürfte 2023 eine beträchtliche Kapitalrendite und ein wachsendes Überschusskapital abliefern, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2023 sowie 2024 und erwartet, dass der Konsens dem folgen wird./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 06:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.