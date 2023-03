NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HSBC von 770 auf 900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank dürfte mit den Zahlen für das erste Quartal Anfang Mai eine neue Runde von Aktienrückkäufen einläute und könnte bis 2025 bis zu 40 Prozent ihrer Marktkapitalisierung über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Anteilseigner ausschütten, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen an und liegt damit nach eigener Aussage ebenso wie mit seinen Erwartungen an die Ausschüttungen deutlich über den Konsensschätzungen./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2023 / 15:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2023 / 19:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.