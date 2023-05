ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC auf "Buy" mit einem Kursziel von 710 Pence belassen. Bankaktien seien nicht so risikoreich wie ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis vermuten lasse, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu britischen Finanzinstituten. Sollte er Recht haben, überschätze der Markt mit Blick auf die aktuellen Bewertungen die Abwärtsrisiken für die Kapitalerträge, auch wenn er bis 2025 Abwärtsrisiken für die Konsensschätzungen, etwa für die der HSBC, sehe./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2023 / 19:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2023 / 19:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.