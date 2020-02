NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die HSBC-Aktie vor dem am 18. Februar erwarteten Strategie-Update auf die "Conviction Buy List" gehoben und das Anlageurteil "Buy" bekräftigt. Das Kursziel wurde aber von 865 auf 860 Pence gesenkt. Aussagen zur Strategie und die ebenfalls dann veröffentlichten Zahlen zum vierten Quartal könnten der nächste Kurstreiber für das Papier der britischen Großbank werden, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell hält er die Aktie nach den Verlusten seit September 2019 für zu gering bewertet./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.