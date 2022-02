NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat HSBC nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 473 Pence belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis der Bank liege auch wegen der Risikovorsorge mit Blick auf den chinesischen Immobilienmarkt unter den Erwartungen, während die bereinigten Erträge diesen entsprächen, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil liege die Dividende knapp über den Schätzungen. Zudem habe die HSBC ein eine Milliarde US-Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 00:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2022 / 00:28 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.