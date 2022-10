NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 574 Pence belassen. Dank überraschend starker Nettozinserträge habe der bereinigte Vorsteuergewinn der britischen Bank die Markterwartung um acht Prozent getoppt, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognosen für 2023 implizierten jedoch ein um rund eine halbe Milliarde Dollar niedrigeres Vorsteuerergebnis, was der Experte auf eine zu diesem frühen Zeitpunkt noch sehr vorsichtige Kalkulation der Bank in Bezug auf die Erträge zurückführt./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 01:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 01:16 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.