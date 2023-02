HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HSBC von 625 auf 780 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick der britischen Bank für den Nettozinsüberschuss sei wohl bewusst konservativ, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet jetzt damit, dass HSBC im Jahr 2024 eine 13-prozentige Rendite auf das harte Eigenkapital erwirtschaften kann - einhergehend mit attraktiven Kapitalrückflüssen. Die Papiere sieht er attraktiv bewertet, zieht aber die Titel von Standard Chartered vor./tih/edh



